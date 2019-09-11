Младшая версия Huawei Mate 30 будет заметно хуже, чем Mate 30 Pro

В прошлом году многие журналисты и пользователи ругали iPhone XR за то, что “бюджетник” деградировал на фоне предшествующего ему iPhone X — рамки в iPhone XR были заметно больше, чем в простой десятке. В этом году нечто подобное могут ощутить и фанаты компании Huawei — новые утечки говорят о том, что и в Mate 30 не обошлось без проблем с рамками.