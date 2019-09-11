Младшая версия Huawei Mate 30 будет заметно хуже, чем Mate 30 Pro

Так, инсайдеры опубликовали фотографию, на которой отчетливо виднеется лицевая панель Huawei Mate 30. Можно заметить, что новинка будет сильно отличаться от своего старшего брата, Huawei Mate 30 Pro, в первую очередь за счет заметных рамок по периметру экрана. Да, у Mate 30 челка будет меньшего размера, чем у Mate 30 Pro, но в целом старшая версия, особенно за счет использования новой технологии “дисплея-водопада”, смотрится куда более футуристично.
Напомним, что анонс нового поколения линейки Mate 30 от Huawei ожидается уже 19 сентября.