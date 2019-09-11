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Младшая версия Huawei Mate 30 будет заметно хуже, чем Mate 30 Pro

По крайней мере по части дисплея
В прошлом году многие журналисты и пользователи ругали iPhone XR за то, что “бюджетник” деградировал на фоне предшествующего ему iPhone X — рамки в iPhone XR были заметно больше, чем в простой десятке. В этом году нечто подобное могут ощутить и фанаты компании Huawei — новые утечки говорят о том, что и в Mate 30 не обошлось без проблем с рамками.

Так, инсайдеры опубликовали фотографию, на которой отчетливо виднеется лицевая панель Huawei Mate 30. Можно заметить, что новинка будет сильно отличаться от своего старшего брата, Huawei Mate 30 Pro, в первую очередь за счет заметных рамок по периметру экрана. Да, у Mate 30 челка будет меньшего размера, чем у Mate 30 Pro, но в целом старшая версия, особенно за счет использования новой технологии “дисплея-водопада”, смотрится куда более футуристично.

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Mate 30

Напомним, что анонс нового поколения линейки Mate 30 от Huawei ожидается уже 19 сентября.

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