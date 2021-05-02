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Младший флагманский смартфон Huawei выйдет на процессоре 2018 года
Последствия американских санкций на лицо
В последние месяцы по сети ходит множество разговоров о новых смартфонах линейки Huawei P. И если старшие модели точно получат передовое железо, то младший флагманский аппарат компании, как выяснилось, выйдет на процессоре 2018 года.
Речь идёт о Huawei P50 Lite E. И, судя по имеющимся данным, смартфон будет построен на базе чипа Kirin 710, которому в этом году исполняется три года. Как пишет Mobiletelefon, устройству также приписывают аккумулятор на 4000 мАч и 6,39-дюймовый дисплей.
Стоит отметить, что использование компанией устаревшего чипа вполне объяснимо. Так, например, из-за санкций США у Huawei возникли проблемы с производством новых SoC на мощностях TSMC. Это привело к тому, что компания стала очень избирательной в вопросе оснащения устройств флагманским чипом Kirin 9000.