Младший флагманский смартфон Huawei выйдет на процессоре 2018 года

Речь идёт о Huawei P50 Lite E. И, судя по имеющимся данным, смартфон будет построен на базе чипа Kirin 710, которому в этом году исполняется три года. Как пишет Mobiletelefon, устройству также приписывают аккумулятор на 4000 мАч и 6,39-дюймовый дисплей.

Стоит отметить, что использование компанией устаревшего чипа вполне объяснимо. Так, например, из-за санкций США у Huawei возникли проблемы с производством новых SoC на мощностях TSMC. Это привело к тому, что компания стала очень избирательной в вопросе оснащения устройств флагманским чипом Kirin 9000.