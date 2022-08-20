Мнения разделились: эксперт прокомментировал слова коллеги об отключении в России всех смартфонов

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Мнения разделились: эксперт прокомментировал слова коллеги об отключении в России всех смартфоновЭксперт усомнился в возможности блокировки всех смартфонов в России
Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников прокомментировал слова Натальи Касперской о том, что в России могут отключить все смартфоны.
Половников отметил, что в отдельно взятой стране никто смартфоны не отключит. Вероятность этого близка к нулю.
Эксперт сослался на Иран и подчеркнул, что даже в этой стране подобного не произошло, несмотря на более жёсткие западные санкции по сравнению с введёнными против России.
По мнению Половникова, коммерческие компании на такой шаг не пойдут, так как везде сразу начнут искать замену таким поставщикам и их продукции.
«Можно ли удалённо отключить айфон или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жёстче санкции, чем на нас», – говорит Половников.