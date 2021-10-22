Множество старых Android-смартфонов получили новейшую версию Google Камеры

Именно её энтузиасты и портировали в кратчайшие сроки на множество Android-смартфонов от сторонних производителей. Приложение доступно даже на тех устройствах, которые работают под управлением уже устаревших Android 9, 10 и 11.

Одним из главных условий работы Google Камеры является наличие Google Сервисов. Из-за это владельцы свежих аппаратов от Huawei не смогут насладиться новинкой.

При этом чип Snapdragon «под капотом» — опциональное условие. Судя по всему, есть шансы запустить приложение и на SoC от MediaTek.

Скачать свежий порт Google Камеры можно по ссылке.