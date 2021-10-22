Множество старых Android-смартфонов получили новейшую версию Google Камеры

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Множество старых Android-смартфонов получили новейшую версию Google КамерыНо только не владельцы телефонов Huawei
На днях Google представила Pixel 6 и 6 Pro, а также наконец-то выпустила финальную версию Android 12 для смартфонов. Новая система, помимо всего прочего, принесла с собой и свежую версию Google Камеры.
Именно её энтузиасты и портировали в кратчайшие сроки на множество Android-смартфонов от сторонних производителей. Приложение доступно даже на тех устройствах, которые работают под управлением уже устаревших Android 9, 10 и 11.
Одним из главных условий работы Google Камеры является наличие Google Сервисов. Из-за это владельцы свежих аппаратов от Huawei не смогут насладиться новинкой.
При этом чип Snapdragon «под капотом» — опциональное условие. Судя по всему, есть шансы запустить приложение и на SoC от MediaTek.
Скачать свежий порт Google Камеры можно по ссылке.