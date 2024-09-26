Мобильная операционка Huawei без поддержки Android-приложений станет доступна всем желающим в начале октября

В отличие от предыдущих версий, новая система полностью отказалась от поддержки Android-приложений, создавая собственную экосистему.

Система уже включает более 10 000 нативных приложений, которые покрывают 99.9% потребностей пользователей в Китае.

Для расширения своей экосистемы, Huawei сотрудничает с крупными компаниями, такими как Ant Group и China UnionPay. Кроме того, число разработчиков в экосистеме Huawei увеличилось до 6.75 млн, что в 10 раз больше по сравнению с 5 годами назад.

Публичная бета будет доступна на устройствах серии Mate 60, Mate X5 и MatePad Pro 13.2.