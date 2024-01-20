Мобильная ОС Huawei полностью избавилась от кода Android и получила название HarmonyOS NEXT

Это смелый шаг компании, направленный на создание собственной экосистемы и конкуренцию с доминированием Android от Google и iOS от Apple на китайском рынке.

Версия HarmonyOS Next для разработчиков была представлена накануне, подчеркивая решимость Huawei развивать свою платформу.

Коммерческий запуск запланирован на IV квартал 2024 года. Особенно примечательно, что компания приняла решение прекратить поддержку приложений на базе Android, что является явным признаком стремления к самостоятельности.

Китайский бренд активно работает над созданием экосистемы вокруг HarmonyOS, привлекая более 200 партнеров из индустрии и планируя увеличить их число до 5000 к концу 2024 года.

Huawei также инвестирует значительные средства в этот проект, выделяя 7 млрд юаней на инновации в области нативных приложений и инструментов разработки. Компания стремится культивировать новое поколение разработчиков через сотрудничество с более чем 300 образовательными учреждениями.