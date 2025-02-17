Модем 5G Apple в iPhone SE 4 будет хуже Qualcomm

Согласно последним данным, модем Apple не поддерживает технологию mmWave 5G и имеет меньше возможностей для агрегации каналов. Это приведет к более медленным скоростям передачи данных по сравнению с модемом Qualcomm X75, установленным в более дорогих моделях. Это решение можно считать «около-прототипом» модема Apple, и в будущем компания, вероятно, будет улучшать его характеристики, как это было с чипами M-серии.

iPhone SE 4 скорее всего получит OLED-экран, процессор A18 и поддержку Apple Intelligence. Устройство также будет оснащено камерой с одним объективом и не получит Dynamic Island, что, по мнению экспертов, станет его основными компромиссами.