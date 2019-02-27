Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, китайская компания Doogee демонстрирует свой модульный смартфон Doogee S90 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Этот защищённый смартфон предлагается с пятью модуля. Помимо четырёх модулей, анонсированных вместе со смартфоном, теперь добавился модуль с 5G.

Смартфон оснащается дисплеем с разрешением Full HD+, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч. Смартфон защищён по стандартам IP68 / IP69K.

Изначально для смартфона было предусмотрено четыре подключаемых модуля — внешняя батарея на дополнительные 5000 мАч, устройство ночного видения, геймпад и рация. Смартфон стоит около 300 долларов.