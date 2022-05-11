Могут ли Lenovo и Xiaomi окончательно уйти из России под давлением санкций

По словам Вильянова, информация о том, что китайские производители ушли из России — фейк. Санкции действительно нарушили логистику и платежи, но партии, заказанные в феврале, всё же пришли, пусть и в апреле, как раз из-за указанных причин. Ухода из России на самом деле нет.

Также эксперт отметил, что представители китайских компаний говорят американцам то, что они хотят услышать.

«Проблема в том, что вся эта история — полный фейк. Уважаемые компании выдают американцам ту информацию, которую они хотят услышать. Реальная картина совершенно не такая. Они никуда не уходят — просто в Россию как раз в середине апреля поступили партии, которые были заказаны в феврале этого года. Были определённые задержки, но всё приехало. И сейчас никакого дефицита ноутбуков нет — со смартфонами ситуация хуже. Есть две проблемы — с логистикой, чисто транспортная, потому что довольно много ограничений, из-за чего сроки затягиваются. И есть проблема с платежами, поскольку платить в евро стало трудно, в долларах — легче», — рассказал Сергей Вильянов.

При этом он сказал, что и с платежами проблему удалось решить в середине апреля, потому что игроки рынка заинтересованы в нормальной работе и «придумывают способы, как этот процесс заново выстроить».