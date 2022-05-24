Могут ли следить за владельцами кнопочных телефонов

По его словам, на самом деле кнопочные телефоны не так безопасны, как принято считать. На них нет интернета и GPS, но большинство данных, которые проходят через телефон остаются у оператора. И если иметь доступ к билингу оператора, определить местоположение получится. Просто точность координат будет ниже, чем на смартфоне.

Также мифом является мнение, что кнопочные телефоны нельзя прослушать. На самом деле запись разговоров возможна с помощью третьей линии, так же, как и на смартфоне.

«К человеку проще всего добраться через его незнание и неумение. Да, если у вас смартфон, компьютер или что-то другое, можно использовать более широкий инструментарий, чем в случае с кнопочным телефоном. Но социальная атака — самый эффективный способ», — подчеркнул эксперт.