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Могут ли следить за владельцами кнопочных телефонов

Эксперт развеял миф об их безопасности
В России отмечается рост популярности кнопочных телефонов. Среди пользователей мобильных расхожим является мнение, что кнопочные телефоны безопаснее смартфонов. Так ли это, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Могут ли следить за владельцами кнопочных телефонов

По его словам, на самом деле кнопочные телефоны не так безопасны, как принято считать. На них нет интернета и GPS, но большинство данных, которые проходят через телефон остаются у оператора. И если иметь доступ к билингу оператора, определить местоположение получится. Просто точность координат будет ниже, чем на смартфоне.

Также мифом является мнение, что кнопочные телефоны нельзя прослушать. На самом деле запись разговоров возможна с помощью третьей линии, так же, как и на смартфоне.

«К человеку проще всего добраться через его незнание и неумение. Да, если у вас смартфон, компьютер или что-то другое, можно использовать более широкий инструментарий, чем в случае с кнопочным телефоном. Но социальная атака — самый эффективный способ», — подчеркнул эксперт.

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