Мошенник годами сдавал по гарантии поддельные iPhone и получал вместо них новые

На самом деле мошенник получал поддельные айфоны из Гонконга с фейковыми IMEI и серийными номерами, которые соответствовали настоящим устройствам. Затем он обращался в сервисную службу Apple с требованием по гарантии заменить якобы неисправный смартфон на нормальный. После этого новое и работающее устройство отправлялось в Гонконг на продажу.

Так продолжалось около трёх с половиной лет, но схему всё-таки раскрыли и мошенник был арестован. На протяжении своей аферы злоумышленник заработал порядка $1 млн. Но сейчас мошенник должен возместить ущерб, который он нанёс Apple, в двукратном размере.