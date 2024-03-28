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Опубликовано 28 марта 2024, 09:45
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Мошенники начали красть аккаунты пользователей Apple с помощью сброса пароля

Могут звонить на телефон
Портал MacRumors предупредил о новом способе кражи аккаунтов Apple ID с помощью сброса пароля.
Мошенники начали красть аккаунты пользователей Apple с помощью сброса пароля

© Ferra.ru

Обозреватели портала рассказали, что мошенники отправляют потенциальной жертве уведомление о необходимости сброса пароля от Apple ID и предлагают форму, в которой нужно нажать на кнопку «Разрешить». И если пользователь нажмёт на кнопку, мошенники получают доступ к аккаунту и блокируют его для дальнейшего шантажа, выкупа жертвой и т.п.

Уведомление может прийти в iPhone, на Apple Watch или компьютерах Mac. Важно не обращать внимание на эти уведомления и не обманываться подобной «заботой».

Обозреватели также отметили, что если человек не нажмёт на кнопку в фейковом уведомлении, злоумышленники могут позвонить ему и представиться сотрудниками Apple для убеждения в необходимости сброса пароля и выуживания кода, приходящего на телефон.

Один из пострадавших от такого мошеннического способа пользователь Apple Парт Патель в соцсети Х рассказал, что «повёлся» на такое уведомление, что стоило ему нескольких минут отчаяния. Но он смог «отбить» действие кнопки сброса пароля, нажав на кнопку «Не разрешать» около 100 раз.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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#мошенничество
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