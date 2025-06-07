Мошенники начали обманом блокировать iPhone российских пользователей

Новая мошенническая схема предполагает блокировку устройств под видом собеседования через популярные рекрутинговые платформы и Telegram-каналы. Мошенники проводят удалённые собеседования и просят кандидатов установить неофициальную CRM-программу якобы для решения рабочих задач, побуждая жертву отключить Face ID, а скачать программу нужно из стороннего iCloud.

Это приводит к блокировке устройства с последующим требованием оплаты для восстановления доступа. Одна из жертв, 20-летняя жительница Москвы, откликнулась на вакансию SMM-специалиста и потеряла доступ к своему телефону, а мошенники потребовали заплатить за разблокировку и заявили, что полиция не сможет помочь. Несмотря на обращение за помощью в полицию и службу поддержки Apple, жертва так и не смогла восстановить доступ к своему устройству.