Мошенники начали «пробивать» местоположение людей перед звонком

Геолокация определяется по номеру телефона и дате или времени активного или последнего действия входящего звонка либо SMS. На сегодняшний день показатель интереса к «пробиву» абонентов пред звонком возрос до 35106 запросов, за весь прошлый год максимум составил 55680 запросов.

Стоимость такой услуги составляет порядка 30 тысяч рублей. Но подобные технологии всё же не могут предоставлять координаты пользователя в режиме реального времени.