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18:22, 28 сентября 2023
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Мошенники научились обходить новую защиту Apple от подделки коробок для iPhone

Впечатляющая скорость

Релиз iPhone 15 стал неожиданностью для многих, особенно для мошенников и перекупов.

Apple внедрила дополнительные меры защиты коробок от подделок, что, как предполагалось, должно было затруднить жизнь недобросовестным продавцам. Однако прошла всего неделя, и новую систему защиты успешно обошли.

Пользователь Twitter под ником MajinBuOfficial поделился информацией о том, что китайские производители уже начали массовое производство поддельных iPhone 15.

Мошенники научились обходить новую защиту Apple от подделки коробок для iPhone
© Twitter

Самое удивительное в этой истории — мошенники смогли воспроизвести не только внешний вид коробки, но и специальные защитные DataMatrix-коды, а также надписи iPhone, которые видны только под ультрафиолетовым светом.

Эффективность китайских специалистов в области подделок поражает: создание копии заняло у них менее недели!

Источник:Twitter
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