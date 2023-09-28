Мошенники научились обходить новую защиту Apple от подделки коробок для iPhone

Apple внедрила дополнительные меры защиты коробок от подделок, что, как предполагалось, должно было затруднить жизнь недобросовестным продавцам. Однако прошла всего неделя, и новую систему защиты успешно обошли.

Пользователь Twitter под ником MajinBuOfficial поделился информацией о том, что китайские производители уже начали массовое производство поддельных iPhone 15.