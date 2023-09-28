Мошенники научились обходить новую защиту Apple от подделки коробок для iPhone

Мошенники научились обходить новую защиту Apple от подделки коробок для iPhoneВпечатляющая скорость
Релиз iPhone 15 стал неожиданностью для многих, особенно для мошенников и перекупов.
Apple внедрила дополнительные меры защиты коробок от подделок, что, как предполагалось, должно было затруднить жизнь недобросовестным продавцам. Однако прошла всего неделя, и новую систему защиты успешно обошли.
Пользователь Twitter под ником MajinBuOfficial поделился информацией о том, что китайские производители уже начали массовое производство поддельных iPhone 15.
Самое удивительное в этой истории — мошенники смогли воспроизвести не только внешний вид коробки, но и специальные защитные DataMatrix-коды, а также надписи iPhone, которые видны только под ультрафиолетовым светом.
Эффективность китайских специалистов в области подделок поражает: создание копии заняло у них менее недели!