Мошенники научились обманывать владельцев iPhone и попадать к ним домой

Пользователь Reddit под ником CalciteQ рассказал, что неизвестная женщина два дня подряд звонила ему в дверь и утверждала, что ее Apple Watch находятся внутри его дома.

В качестве доказательства она показывала через глазок камеры изображение с приложения «Найти iPhone», указывающее на расположение часов в доме.

Поиски часов внутри дома не увенчались успехом, однако похожая история, имевшая место в Техасе еще в 2017 году, вызывает опасения.

В том инциденте мошенник также звонил в дверь и показывал приложение «Найти iPhone», якобы указывая на потерянный внутри смартфон.

Цель такого обмана может варьироваться. Вероятно, злоумышленница пыталась выяснить планировку квартиры и расположение ценностей или же прощупывала почву, выясняя, когда хозяев нет дома. Более опасный сценарий – попытка проникновения внутрь вместе с сообщниками.