Мощнейшая версия Xiaomi Redmi Note 12 Turbo получила дату анонса

Анонс смартфона состоится уже на следующей неделе — 28 марта. Ожидается, что новинка станет первым в мире устройством на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2.

В честь грядущего мероприятия, Redmi опубликовала сразу два тизер-постера. На них можно увидеть дизайн Note 12 Turbo, а также наличие в смартфоне 64-мегапиксельной тройной камеры и боковой сканер отпечатков пальцев.