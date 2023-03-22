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10:27, 22 марта 2023
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Мощнейшая версия Xiaomi Redmi Note 12 Turbo получила дату анонса

Ждать осталось менее недели

Компания Redmi официально объявила дату запуска долгожданного Redmi Note 12 Turbo.

Мощнейшая версия Xiaomi Redmi Note 12 Turbo получила дату анонса

Фото: Gizmochina

Анонс смартфона состоится уже на следующей неделе — 28 марта. Ожидается, что новинка станет первым в мире устройством на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2.

В честь грядущего мероприятия, Redmi опубликовала сразу два тизер-постера. На них можно увидеть дизайн Note 12 Turbo, а также наличие в смартфоне 64-мегапиксельной тройной камеры и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Фото: Gizmochina

Ожидается, что телефон получит 6,67-дюймовый плоский OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

Redmi Note 12 Turbo может поставляться с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Источник:Gizmochina
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