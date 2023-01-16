Мощнейший флагман Xiaomi 13 Ultra представят позже запланированного

Многочисленные слухи утверждали, что запуск может состояться на мероприятии Mobile World Congress (MWC) уже в феврале. Но популярный инсайдер опубликовал информацию, противоречащую более ранним утечкам.

По его словам, флагманские OPPO Find X6 и Honor Magic 5 будут выпущены вскоре после китайского Нового года, который наступит 22 января. Учитывая продолжительность празднования, обе линейки должны дебютировать в середине-конце февраля.

При этом Xiaomi 13 Ultra представят ещё позже. Ориентировочно, устройство стоит ждать где-то в конце марта или начале апреля.

Напомним, что смартфон может получить четырёхкамерный основной блок с 1-дюймовой 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX989. Все четыре модуля получат автофокус PDAF. В основу новинки ляжет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2, а также до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 500 либо 1 ТБ хранилища UFS 4.0.