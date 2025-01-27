Мощность флагманских Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max сравнили

Этот бенчмарк предназначен для оценки графической производительности в задачах без трассировки лучей.

В этом тесте Galaxy S25 Ultra, оснащенный Snapdragon 8 Elite, набрал 2617 баллов против 1922 у iPhone 16 Pro Max с чипом A18 Pro. Средний FPS составил 19.39 у Galaxy и 14.2 у iPhone, что подтверждает 36% превосходства нового GPU Adreno.

В Geekbench 6, к слову, Galaxy S25 Ultra также превзошел iPhone в многоядерных задачах почти на 20%, хотя A18 Pro продолжает лидировать в одноядерной производительности.

Различие в тесте Steel Nomad Light связано с более высокой тактовой частотой GPU Snapdragon 8 Elite и улучшенным охлаждением, включая увеличенную паровую камеру Galaxy S25 Ultra.