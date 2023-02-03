Мощность разогнанного процессора Snapdragon 8 Gen 2 в Galaxy S23 сравнили с Apple A16 в iPhone 14 Pro Max

Практически сразу после анонса линейки Galaxy S23 пользователи задались вопросом — а какой процессор мощнее: тот, что установлен в новинках Samsung или в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max?

И вот, нашлись те, кто от вопросов перешёл к делу. По итогу в Сети появились результаты тестов Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max в двух популярных бенчмарках: Geekbench 5 и 3D Mark. И, к сожалению, для свежего Android-флагмана результаты неутешительные.