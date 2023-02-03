Мощность разогнанного процессора Snapdragon 8 Gen 2 в Galaxy S23 сравнили с Apple A16 в iPhone 14 Pro Max

Мощность разогнанного процессора Snapdragon 8 Gen 2 в Galaxy S23 сравнили с Apple A16 в iPhone 14 Pro MaxРезультаты ожидаемые
В свежих флагманах Samsung используется не фирменный процессор Exynos, а разогнанная версия Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.
Фото: T3
Практически сразу после анонса линейки Galaxy S23 пользователи задались вопросом — а какой процессор мощнее: тот, что установлен в новинках Samsung или в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max?
И вот, нашлись те, кто от вопросов перешёл к делу. По итогу в Сети появились результаты тестов Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max в двух популярных бенчмарках: Geekbench 5 и 3D Mark. И, к сожалению, для свежего Android-флагмана результаты неутешительные.
PhoneArena
Так, топовый смартфон Samsung отстаёт по производительности процессора от аналога от Apple. При этом Galaxy S23 Ultra не помогло и то, что процессор Qualcomm в нём кастомный и разогнанный.
Напомним, что отличительной особенностью Ultra-версии Galaxy S23 стала 200-мегапикельная камера. Это стало крупнейшим обновление главного модуля модели за последние три года.