Мощность топового флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra сравнили с iPhone 13 Pro Max

Для тестирования Galaxy S22 Ultra и флагмана Apple было выбрано приложение Geekbench 5. В нём Android-смартфон набрал всего лишь 1232 балла в одноядерном тесте и 3433 в многоядерном, в то время как iPhone 13 Pro Max продемонстрировал показатели в 1735 и 4647 баллов соответственно.

Специалисты связали это с тем, что представленный в прошлом году Apple A15 Bionic заметно мощнее аналога от Qualcomm в лице Snapdragon 8 Gen 1. Более того, тесты в GFXBench показали, что в целом ряде задач Snapdragon 8 Gen 1 оказался лишь на 20% мощнее своего предшественника.

Напомним, что Samsung Galaxy S22 Ultra оснастили 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X. Также устройство получило основную камеру с модулями на 108, 10, 10 и 12 Мп.