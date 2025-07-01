Мощные HONOR 400 с крутыми камерами и продвинутым ИИ поступили в продажу в России

Смартфоны работают на MagicOS 9.0 (Android 15), поддерживают быструю зарядку до 100 Вт (HONOR 400 Pro), беспроводную зарядку до 50 Вт и защиту от влаги по IP66/IP68/IP69.

Цены стартуют от 40 990 рублей за HONOR 400 и от 64 990 рублей за HONOR 400 Pro.