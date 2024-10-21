Мощные смартфоны с хорошей автономностью Realme 13 5G и 13+ 5G привезут в РФ в конце октября

Младшая модель, realme 13 5G, предлагает энергоэффективный чипсет MediaTek D6300 и систему охлаждения с испарительной камерой. Аккумулятора на 5000 мАч хватит на 7 часов активной игры, а зарядка мощностью 45 Вт зарядит устройство на 50% за 30 минут.

В новых моделях также доступны функции оптимизации производительности, включая настройку частоты ядер процессора. Это позволяет добиться стабильных 90 FPS в популярных играх, таких как PUBG Mobile и Call of Duty.