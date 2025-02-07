Мощные смартфоны среднего класса Poco X7 приехали в Россию по цене от 31 тысячи рублей

POCO X7 Pro оснащён чипом Dimensity 8400-Ultra, который быстрее и энергоэффективнее прошлых моделей.

Игровая оптимизация WildBoost 3.0 снижает задержки и улучшает стабильность FPS. Обычный Poco X7 получил Dimensity 7300-Ultra и расширение оперативной памяти до 24 ГБ.

Аккумулятор на 6000 мАч у Poco X7 Pro поддерживает 90-ваттную зарядку — до 100% за 42 минуты. В Poco X7 установлена батарея 5110 мАч с 45-ваттной зарядкой. Оба смартфона защищены по стандарту IP68.

Камеры получили 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией. В Pro-версии улучшены портретный режим и запись видео в 4K 60 FPS. Смартфоны уже доступны в сети М.Видео-Эльдорадо.