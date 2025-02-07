Мощные смартфоны среднего класса Poco X7 приехали в Россию по цене от 31 тысячи рублей

Опубликовано 07 февраля 2025, 10:001 мин.
Мощные смартфоны среднего класса Poco X7 приехали в Россию по цене от 31 тысячи рублейТоп за свои деньги?
Смартфоны Poco X7 и X7 Pro вышли на российский рынок. Базовая версия стоит 30 990 рублей, Pro-модель — 42 990 рублей. До 9 марта на них действует скидка 3 000 рублей.
POCO X7 Pro оснащён чипом Dimensity 8400-Ultra, который быстрее и энергоэффективнее прошлых моделей.
Игровая оптимизация WildBoost 3.0 снижает задержки и улучшает стабильность FPS. Обычный Poco X7 получил Dimensity 7300-Ultra и расширение оперативной памяти до 24 ГБ.
Аккумулятор на 6000 мАч у Poco X7 Pro поддерживает 90-ваттную зарядку — до 100% за 42 минуты. В Poco X7 установлена батарея 5110 мАч с 45-ваттной зарядкой. Оба смартфона защищены по стандарту IP68.
Камеры получили 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией. В Pro-версии улучшены портретный режим и запись видео в 4K 60 FPS. Смартфоны уже доступны в сети М.Видео-Эльдорадо.