Мощные смартфоны среднего класса с «голливудским» качеством съёмки людей HONOR 200 начали продавать в РФ

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Цена HONOR 200 начинается от 49 990 рублей за версию 8/256 ГБ, в то время как стоимость HONOR 200 Pro составляет 69 990 рублей за конфигурацию 12/512 ГБ.

Оба смартфона оснащены тройными камерами с основным сенсором H9000 (50 Мп), обеспечивающими высокое качество съемки.

Устройства имеют экраны с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 4000 нит, что гарантирует комфортное использование в любое время суток благодаря технологиям защиты зрения.

Производительность смартфонов обеспечивается процессорами Snapdragon 8s Gen 3 (HONOR 200 Pro) и Snapdragon 7 Gen 3 (HONOR 200).

Емкость батареи составляет 5200 мАч, что позволяет работать длительное время без подзарядки. Также устройства поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку.