Мощный бюджетник Meizu Note 9 готов к выходу

Всё это говорит о скором выходе смартфона в продажу. Судя по всему, речь идёт о модели, которая выйдет в продажу под названием Meizu Note 9 и станет ответом компании на Xiaomi Redmi Note 7.

Согласно более ранним утечкам, Note 9 станет первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем, двойной основной камерой с разрешением 48 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 675. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI.