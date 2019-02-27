Мощный бюджетник Meizu Note 9 на качественных живых фото

Meizu Note 9 станет первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей), двойной основной камерой 48+5 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 3900 мАч. Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI. Размеры составляют 153,11 х 74,34 х 8,65 мм, а вес — 169,7 грамма.

Компания Meizu может представить Meizu Note 9 6 марта 2019 года. Ориентировочная цена составляет 254 доллара.