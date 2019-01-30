Мощный бюджетник Meizu Note 9 появился на живом фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография готовящегося к выходу смартфона Meizu Note 9, пока не представленного производителем официально.

На фото видна такая особенность дизайна как очень тонкие рамки вокруг дисплея и небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру. Также раздел «О телефоне» в настройках на экране показывает, что аппаратной основой станет процессор Snapdragon 6150, это кодовое название для модели Snapdragon 675.

Согласно более ранним утечкам, Note 9 станет первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру и ответом компании на Xiaomi Redmi Note 7. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем, двойной основной камерой с разрешением 48 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Note 9 работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI.