Мощный и красивый смартфон среднего класса realme GT Master Edition продают дешевле 22 тысяч рублей

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Мощный и красивый смартфон среднего класса realme GT Master Edition продают дешевле 22 тысяч рублейА в обычное время он продается за 35 990 рублей
В честь грядущего Нового года на официальной странице Realme в TMall стартовала распродажа смартфонов. Так, мощный и красивый смартфон среднего класса realme GT Master Edition продают всего за 21 990 рублей.
Для того, чтобы получить скидку, необходимо получить купон продавца, размещенный на странице товара, а в корзине ввести промокод SNYSS3500. Отметим, что в обычное время смартфон продается за 35 990 рублей, а благодаря всем манипуляциям он обойдется дешевле 22 тысяч рублей — 21 990.
Аппарат получил 6,4-дюймовый экран с частотой обновления экрана 120 Гц. Работает модель на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G 5G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памятью. Отметим также поддержку быстрой 65-Вт зарядки.
Источник: TMAll