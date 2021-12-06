Мощный и красивый смартфон среднего класса realme GT Master Edition продают дешевле 22 тысяч рублей

Для того, чтобы получить скидку, необходимо получить купон продавца, размещенный на странице товара, а в корзине ввести промокод SNYSS3500. Отметим, что в обычное время смартфон продается за 35 990 рублей, а благодаря всем манипуляциям он обойдется дешевле 22 тысяч рублей — 21 990.

Аппарат получил 6,4-дюймовый экран с частотой обновления экрана 120 Гц. Работает модель на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G 5G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памятью. Отметим также поддержку быстрой 65-Вт зарядки.