Мощный смартфон среднего класса Realme 7 Pro официально представлен в России
Отметим, что “внутри” Realme 7 Pro в версии для России максимально похож на европейскую версию, то есть в устройстве есть NFC-модуль. В основу же девайса лег среднебюджетный процессора Snapdragon 720G, 8 Гб оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Также устройство оснастили крупным 6.4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем и аккумулятором емкостью 4,500 мАч. Есть и поддержка быстрой проводной зарядки на 65 Вт, заряжающей смартфон от 0 до 100% за 34 минуты.
Основная камера Realme 7 Pro представлена квадромодулем на 64, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера расположилась в отверстии прямо в дисплее и получила разрешение 32 Мп.
Прямо из коробки девайс будет работать на базе Android 10 с предустановленной оболочкой Realme UI. В ноябре ожидается обновление до Android 11 и Realme UI 2.0.
Вместе со "старшей" версией показали и упрощенный вариант — Realme 7. Смартфон построен на базе процессора MediaTek G95, имеет 6.5-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Емкость аккумулятора устройства составляет 5,000 мАч, при этом есть поддержка быстрой зарядки 30 Вт. Постоянной памяти в смартфоне 128 ГБ, в то время как оперативной — 8 ГБ.
Смартфон также, как и "старшая" версия, получил квадрокамеру на 48, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера — на 16 Мп.
Старт продаж Realme 7 Pro намечен на 27 октября 2020 года по цене 27,990 рублей. Отметим, что в течение ограниченного времени на устройство будет доступна скидка, в результате которой его цена составит всего лишь 24,770 рублей. За Realme 7 попросят 21,990 рублей, но точно также, со скидкой в начале, за устройство попросят 19,990 рублей. Старт продаж — 3 ноября.