Мощный смартфон среднего класса Realme 7 Pro официально представлен в России

Старт продаж Realme 7 Pro намечен на 27 октября 2020 года по цене 27,990 рублей. Отметим, что в течение ограниченного времени на устройство будет доступна скидка, в результате которой его цена составит всего лишь 24,770 рублей. За Realme 7 попросят 21,990 рублей, но точно также, со скидкой в начале, за устройство попросят 19,990 рублей. Старт продаж — 3 ноября.