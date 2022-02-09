Мощный смартфон среднего класса Vivo V23 5G приедет в Россию. И у нас есть примеры фото на его камеры

Мощный смартфон среднего класса Vivo V23 5G приедет в Россию. И у нас есть примеры фото на его камерыОсталось дождаться официального анонса
И пока пользователи ждут какой-либо информации о сроках анонса устройства в России, мы, с помощью проверенного инсайдера, добыли снимки, сделанные на Vivo V23 5G. Более того, от него мы также получили изображения, на которых засветился сам смартфон.
Напомним, что на данный момент нет сведений о сроках старта продаж и цены новинки. Но учитывая, что прошлые поколения стоили от 25 до 40 тыс, на эти суммы стоит ориентироваться и в этот раз.
Касательно «железа» нового фотофлагмана Vivo, то в основу аппарата лёг чип Dimensity 920 5G от MediaTek. При этом основная камера тройная — на 64, 8 и 2 Мп, в то время как фронтальная двойная — на 50 и 8 Мп.
Ёмкость аккумулятора девайса — 4200 мАч, есть быстрая 44 Вт зарядка. На выбор покупателей есть две версии: 8/128 и 12/256 ГБ.