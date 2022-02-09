Мощный смартфон среднего класса Vivo V23 5G приедет в Россию. И у нас есть примеры фото на его камеры

Напомним, что на данный момент нет сведений о сроках старта продаж и цены новинки. Но учитывая, что прошлые поколения стоили от 25 до 40 тыс, на эти суммы стоит ориентироваться и в этот раз.

Касательно «железа» нового фотофлагмана Vivo, то в основу аппарата лёг чип Dimensity 920 5G от MediaTek. При этом основная камера тройная — на 64, 8 и 2 Мп, в то время как фронтальная двойная — на 50 и 8 Мп.