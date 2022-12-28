Московская школьница пострадала из-за взрыва смартфона в кармане

00:42, 28 декабря 2022
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Московская школьница пострадала из-за взрыва смартфона в карманеИз-за дефомации аккумулятора
В одной из московских школ девочка 12 лет пострадала из-за воспламенения смартфона Xiaomi.
Фото: SHOT
Ученица опёрлась о перила, прижав к ним смартфон, в силу чего деформировался и задымил аккумулятор устройства. Пока девочка доставала смартфон из кармана, обожгла руки — её отправили в больницу.
Ученица выбросила смартфон на пол, и в этот момент гаджет загорелся, его потушил огнетушителем проходящий мимо учитель.