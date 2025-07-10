Moto G96 официально представлен — 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 и батарея 5500 мАч за $210

За $210 пользователь получил 6.67-дюймовый изогнутый pOLED-дисплей с частотой 144 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятор на 5500 мАч с зарядкой 33 Вт.

Смартфон защищён по стандарту IP68 и работает на Android 15. Обещаны три года крупных обновлений (до Android 18) и 4 года патчей безопасности. Камеры: основная 50 Мп (Sony LYT-700C, с OIS), широкоугольная 8 Мп и фронтальная 32 Мп.

Moto G96 доступен в четырёх сертифицированных цветах Pantone и поставляется с 8 ГБ оперативки и 128 или 256 ГБ внутренней памяти (без microSD). Продажи в Индии стартуют 16 июля.

В сравнении с предшественником (Moto G85), новинка получила улучшенный процессор, увеличенную батарею и более плавный дисплей.