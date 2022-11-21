Moto X40 на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 2 установил рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu

При этом результаты тестирования девайса продемонстрировали, на что именно будет способна новинка. Судя по результатам бенчмарка AnTuTu, устройство набирает 1 312 901 балл. На сегодняшний день это безоговорочный рекорд.

Для сравнения, Dimensity 9200, топовый процессор MediaTek, добрался лишь до 1 266 102 баллов в том же тесте.