Motorola анонсировала 5G-смартфон с большим аккумулятором

Moto G Stylus 5G получил 6,8-дюймовый Full HD+ экран с вырезом в левой верхней части для 16 Мп фронтальной камеры. Особенностью дисплея стала поддержка ввода с помощью активного стилуса, для которого, к слову, в корпусе предусмотрен специальный разъем. Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 480 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Смартфон оборудовали энергоемким аккумулятором на 5000 мАч, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, Moto G Stylus 5G имеет четыре датчика на 48, 8 и 5 Мп. Оценили новинку в 3999 долларов или примерно 28 тыс рублей. Продавать его начнут уже 14 июня.