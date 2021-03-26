Motorola анонсировала недорогой смартфон с быстрым экраном и большим аккумулятором

Смартфон получил HD+ экран на 6,5 дюймов с частотой обновления 90 Гц. Сердцем новинки выступил процессор Qualcomm Snapdragon 480. Новинку оснастили большим аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт. Что касается фотовозможностей, аппарат имеет трехмодульную основную камеру на 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, в то время как селфи-камера рассчитана на 13 Мп.