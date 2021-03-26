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Motorola анонсировала недорогой смартфон с быстрым экраном и большим аккумулятором
Moto G50
Motorola анонсировала недорогой смартфон с быстрым экраном и большим аккумулятором. Речь о модели Moto G50.
Смартфон получил HD+ экран на 6,5 дюймов с частотой обновления 90 Гц. Сердцем новинки выступил процессор Qualcomm Snapdragon 480. Новинку оснастили большим аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт. Что касается фотовозможностей, аппарат имеет трехмодульную основную камеру на 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, в то время как селфи-камера рассчитана на 13 Мп.
Moto G50 также получил 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.0 и модуль NFC. Модификацию на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти оценили в 249,99 евро или около 22,4 тыс рублей. Модификация на 4/128 ГБ обойдется в 269,99 евро или примерно 24 тыс рублей.