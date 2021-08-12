Motorola анонсировала новый смартфон с быстрым экраном и большим аккумулятором

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD +, частотой обновления изображения 120 Гц и вырезом в центральной верхней части для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Что касается основной камеры, она получила 4 датчика на 64, 8, 5 и 2 Мп. На боковой грани устройства разместили сканер отпечатков пальцев.

Работает Moto G60s на базе MediaTek Helio G95 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, а с помощью microSD ее можно увеличить до 1 ТБ. Емкость аккумулятора новинки составила 5000 мАч.Отметим также наличие 4G, NFC и поддержку зарядки на 50 Вт. Оценили смартфон в 479 долларов или около 35 тыс рублей.