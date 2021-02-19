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Сегодня в 12:15
Motorola анонсировала сверхдешёвый смартфон с ёмким аккумулятором и защитой от брызг
Продажи стартуют уже в ближайшие дни
Motorola провела официальный анонс своего нового крайне доступного смартфона — Moto E7 Power. Устройство получило не только приемлемое железо с приятной ценой, но и защиту от брызг, а также объёмный аккумулятор.
В основу Moto E7 Power лёг чип MediaTek Helio G25, пишет Gizmochina. При этом оперативной памяти в смартфоне от 2 до 4 ГБ, в то время как постоянной — от 32 до 64 ГБ. Аккумулятор новинки на 5000 мАч, что с учётом 6,5-дюймового IPS-дисплея с разрешением HD+ позволяет рассчитывать на достойнейшую автономность.
Что же касательно цены девайса, то базовая версия 2/32 ГБ стоит 100 долларов (7,4 тыс рублей), в то время версия 4/64 ГБ обойдётся уже в 115 долларов (8,5 тыс рублей). Старт продаж намечен на 26 февраля.