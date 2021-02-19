Motorola анонсировала сверхдешёвый смартфон с ёмким аккумулятором и защитой от брызг

В основу Moto E7 Power лёг чип MediaTek Helio G25, пишет Gizmochina. При этом оперативной памяти в смартфоне от 2 до 4 ГБ, в то время как постоянной — от 32 до 64 ГБ. Аккумулятор новинки на 5000 мАч, что с учётом 6,5-дюймового IPS-дисплея с разрешением HD+ позволяет рассчитывать на достойнейшую автономность.