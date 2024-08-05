Motorola Edge 50 Ultra оказался лучшим камерофоном, чем Samsung Galaxy S24 Ultra

Камера нового флагмана компании показала высокие результаты, став наравне с лучшими моделями от Apple и Samsung.

Согласно результатам тестирования, Motorola Edge 50 Ultra получила 146 баллов, что равно оценке камер iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

В то же время, флагман Samsung Galaxy S24 Ultra оказался на два балла позади. Эти результаты позволили Motorola занять 18-е место в общем рейтинге камер смартфонов.

Отличительные черты камеры Motorola включают в себя превосходную портретную съемку, быструю и точную автофокусировку, отличные результаты при съемке с зумом и эффективный ночной режим для фото и видео.

Единственный недостаток — появление артефактов на некоторых изображениях.

Основная камера Motorola Edge 50 Ultra включает датчик OmniVision OV50H на 50 Мп, широкоугольный объектив на 50 Мп и перископический телевик на 64 Мп, что позволяет устройству конкурировать с топовыми моделями на рынке и предлагать пользователям высококачественные фотографии и видео.