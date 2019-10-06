Motorola готовит флагманский смартфон с экстремально качественным зумом в камерах
По словам анонимных источников, главной особенностью смартфона станет фронтальная камера, которая будет прятаться в корпусе устройства — благодаря этому производитель сможет добиться максимальной безрамочности без каких-либо вырезов или отверстий. Что интересно, судя по живым фото, экран аппарата может похвастаться узкими рамками. А на задней же стороне устройства распологается основная камера, состоящая из двух модулей, вспышка и сканер отпечатков пальцев.
Также важно отметить, что по всей видимости в сеть были слиты фотографии того самого смартфона Morotola, информация о котором уже появлялась в сети — тогда инсайдеры говорили о том, что компания проектирует смартфон с камерой-перископом, благодаря чему устройство получит очень качественный зум. Также упоминалось, что смартфон будет называться Moto G8 Plus, но вполне возможно и то, что аппарат станет новым представителем семейства Moto Z.