Motorola готовит к выпуску самый дешевый смартфон с выдвижной фронтальной камерой

Еще из интересного можно отметить, что смартфон из коробки будет работать на базе Android 9 Pie, но через какое-то время после старта продаж его обновят до Android 10. Информации о том, когда же состоится анонс нового смартфона от Motorola, в сети нет, но вполне вероятно, что произойти это может вместе с анонсом Motorola RAZR, то есть 13 ноября.