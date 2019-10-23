Motorola готовит к выпуску самый дешевый смартфон с выдвижной фронтальной камерой
Так, если верить интернет-инсайдерам, Motorola One Hyper получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ или 2340 х 1080 пикселей. Работать смартфон будет на базе процессора Snapdragon 675, иметь 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Также компания внедрит в устройство поддержку бесконтактных платежей при помощи NFC, FM-тюнер и 3,5 мм аудиоразъем для любителей использовать проводные наушники. Судя по тому, что устройство будет работать на не самом дорогом процессоре, можно сделать вывод, что устройство может стать самым дешевым решением, использующим выезжающую из корпуса фронтальную камеру.
Еще из интересного можно отметить, что смартфон из коробки будет работать на базе Android 9 Pie, но через какое-то время после старта продаж его обновят до Android 10. Информации о том, когда же состоится анонс нового смартфона от Motorola, в сети нет, но вполне вероятно, что произойти это может вместе с анонсом Motorola RAZR, то есть 13 ноября.