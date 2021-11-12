Motorola готовит смартфон на новейшем бюджетном процессоре Qualcomm

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Motorola готовит смартфон на новейшем бюджетном процессоре QualcommНо с AMOLED-дисплеем и до 12 ГБ оперативной памяти
В последние месяцы Motorola на удивление активна: компания раз за разом анонсируют всё новые устройства. Вот и сейчас, судя по всему, некогда легендарный бренд намерен представить интересную новинку.
База данных китайского регулятора TENAA пополнилась информацией о новом аппарате Motorola с модельным номером XT2169. Устройство получило AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+.
По данным из базы также можно узнать, что в основу девайса лёг новейший бюджетный чип от Qualcomm — Snapdragon 480+. Для покупки будут доступны сразу несколько версий смартфона: 6/64, 8/128 и 12/256 ГБ. При этом ёмкость аккумулятора новинки составит 4700 мАч.
Интернет-инсайдеры уже успели сообщить, что называться устройство будет Moto G71 5G. Внешне телефон будет напоминать новинки серии Е и грядущий флагман Edge 30 Ultra.
Источник: GizChina