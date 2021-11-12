Motorola готовит смартфон на новейшем бюджетном процессоре Qualcomm

База данных китайского регулятора TENAA пополнилась информацией о новом аппарате Motorola с модельным номером XT2169. Устройство получило AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+.

По данным из базы также можно узнать, что в основу девайса лёг новейший бюджетный чип от Qualcomm — Snapdragon 480+. Для покупки будут доступны сразу несколько версий смартфона: 6/64, 8/128 и 12/256 ГБ. При этом ёмкость аккумулятора новинки составит 4700 мАч.