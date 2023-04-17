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07:01, 17 апреля 2023
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Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый Lite

Ответ Samsung с её Galaxy Z Fold и Z Flip?

Motorola готовит к выпуску сразу две новые модели своего складного смартфона Razr в 2023 году.

Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый Lite

Фото: 9to5Google

И если ранее уже была информация о том, что компания работает над новой версией своего складного смартфона Razr, которая, судя по утечкам, будет называться Razr Plus, то сейчас популярный инсайдер OnLeaks представил рендеры прототипа Razr Lite.

Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый Lite

9to5Google

В отличие от Plus-версии с большим внешним экраном, Lite будет иметь гораздо меньший дисплей снаружи, занимающий при этом всю ширину устройства. Такое решение внешне будет напоминать Galaxy Z Flip 4.

Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый Lite

9to5Google

Пока нет точной информации, чем ещё Lite будет отличаться от Plus, но можно предположить, что устройство получит менее производительный процессор, меньше памяти и более низкую цену. На последнее намекают и инсайдеры.

Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый Lite

9to5Google

Точные сроки выпуска новых устройств пока неизвестны. В то же время сетевые источники указывают на июнь как дату анонса и релиза.

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