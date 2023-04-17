Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый Lite

Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый LiteОтвет Samsung с её Galaxy Z Fold и Z Flip?
Motorola готовит к выпуску сразу две новые модели своего складного смартфона Razr в 2023 году.
Фото: 9to5Google
И если ранее уже была информация о том, что компания работает над новой версией своего складного смартфона Razr, которая, судя по утечкам, будет называться Razr Plus, то сейчас популярный инсайдер OnLeaks представил рендеры прототипа Razr Lite.
В отличие от Plus-версии с большим внешним экраном, Lite будет иметь гораздо меньший дисплей снаружи, занимающий при этом всю ширину устройства. Такое решение внешне будет напоминать Galaxy Z Flip 4.
Пока нет точной информации, чем ещё Lite будет отличаться от Plus, но можно предположить, что устройство получит менее производительный процессор, меньше памяти и более низкую цену. На последнее намекают и инсайдеры.
Точные сроки выпуска новых устройств пока неизвестны. В то же время сетевые источники указывают на июнь как дату анонса и релиза.