Motorola и Lenovo представили новый инструмент управления устройствами

Например, можно переместить подкаст с телефона на планшет без потери текущего момента с помощью свайпа, или легко обмениваться файлами между подключенными устройствами с использованием единого Центра обмена. Компании пока не опубликовали полный список совместимых устройств, но на данный момент известно, что Smart Connect будет работать с ПК Lenovo под управлением Windows 10 или более поздней версии, а также с некоторыми планшетами и устройствами Motorola.

Smart Connect позволит пользователям перемещаться между несколькими устройствами с использованием одной и той же клавиатуры и мыши без прерываний, а также получать синхронизированные уведомления на подключенных устройствах. Он также включает функцию умного буфера обмена, который служит единым буфером обмена для всех подключенных устройств, так что можно копировать и вставлять элементы с одного устройства на другое.

Пользователи смогут передавать контент с телефона на другие подключенные устройства, например, для просмотра видео на большом экране. Smart Connect будет доступен через несколько месяцев в Microsoft Store и Google Play Store.