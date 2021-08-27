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Motorola объявила российские цены нового флагманского смартфона Edge 20 Pro

А также его основные характеристики
Motorola объявила о старте предзаказа флагмана Edge 20 Pro в сетях «Ситилинк», Связной и в официальном интернет-магазине компании. Смартфон доступен в белом и тёмно-синем цветах. Рекомендованная цена составляет 39 900 рублей в период предзаказа — с 27 августа по 6 сентября текущего года. По окончании этого периода цена составит 45 990 рублей.
Motorola объявила российские цены нового флагманского смартфона Edge 20 Pro

Отмечается, что флагман построен на чипе Qualcomm Snapdragon 870, а также получил графический ускоритель Adreno 650. Также в этой версии предусмотрена оперативная память 12 ГБ LPDDR5, а внутренняя — 256 ГБ и флеш-память UFS 3.1. Устройство получило ёмкий аккумулятор 4500 мАч.

Флагман получил три основные камеры. Первый модуль имеет разрешение 108 МП с сенсором оптического формата 1/1,5", который, по заявлениям производителя, является одним из самых больших. Технология Ultrapixel, позволяющая объединить девять пикселей в один большой, обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещённости, а при необходимости может улучшить его в 9 раз. Вторая камера — 8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим и 50-кртаным цифровым зум с системой оптической стабилизации. Третья камера представляет собой модуль 16 МП, с углом обзора 119 градусов. Режим Macro Vision приближает объекту съемки в 5 раз ближе по сравнению с обычной камерой и позволяет снимать объект на расстоянии 3 см.

Видеокамера позволяет записывать видео в разрешении 8K, что позволяет передавать цвет и звук кинематографического качества. Смартфон имеет режим замедленной видеосъёмки HD и FHD, сверхширокоугольную камеру, модуль для макросъёмки и телеобъектив FHD.

Edge 20 pro получил OLED-дисплей Full HD+ 6,7 дюймов, с частотой обновления 144 Гц, поддерживающий 10-битный цвет, что позволяет отображать цветовое пространство DCI-P3 и соответствует стандартам HDR10+. Также в смартфоне предусмотрена адаптивная частота обновления дисплея, зависящая от типа контента, что позволяет экономить заряд батареи.