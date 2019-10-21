Motorola официально анонсировала перезапуск легендарной раскладушки RAZR

Напомним, что судя по имеющейся информации, в рамках мероприятия, которое состоится 13 ноября, компания покажет свой первый складной смартфон, наподобие Galaxy Fold от Samsung. Учитывая, что в приглашении Motorola написало “оригинал, не похожий на любой другой”, можно ожидать достаточно громкий анонс с использованием новейших технологий при разработке нового RAZR.