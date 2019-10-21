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Motorola официально анонсировала перезапуск легендарной раскладушки RAZR
Презентация состоится в середине ноября
Стало известно о том, что Motorola разослала ряду СМИ официальное приглашение на мероприятие в Лос-Анджелесе, в рамках которого должна состояться презентация перезапуска легендарной раскладушки середины нулевых — Motorola RAZR.
Благодаря зарубежным журналистам, стало известно, что вместе с приглашением компания также выслала анимационный файл, на котором Motorola как бы “раздевает” старую версию смартфона, “обнажая” его новую вариацию.
Напомним, что судя по имеющейся информации, в рамках мероприятия, которое состоится 13 ноября, компания покажет свой первый складной смартфон, наподобие Galaxy Fold от Samsung. Учитывая, что в приглашении Motorola написало “оригинал, не похожий на любой другой”, можно ожидать достаточно громкий анонс с использованием новейших технологий при разработке нового RAZR.
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