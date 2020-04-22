Motorola официально представила новый флагманский смартфон
Устройство получилось достаточно интересным. Так, в качестве “основы” оно использует флагманский процессор Snapdragon 865, а также 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной (причем стандарта UFS 3.0!). Экран у новинки также флагманский: 6,7-дюймовый OLED-дисплей, выполненный по технологии экран-водопад и имеющий частоту обновления 90 Гц. Тут же, в аккуратном вырезе, разместилась и фронтальная камера на 25 Мп. Что же до основной камеры смартфона, то она тут тройная: на 108, 16 и 8 Мп.
Motorola Edge+ оснащен емким аккумулятором на 5 000 мАч, при этом также тут имеется поддержка “быстрой” проводной зарядки на 15 Вт, беспроводной зарядки на 15 Вт и реверсивной зарядки мощностью 5 Вт. Из коробки устройство будет работать на базе Android 10, при этом также устройство получит стереодинамиками и сканер отпечатков пальцев расположенный прямо в дисплее.
Также компания представила и упрощенную версию смартфона — Motorola Edge. Данный девайс может “похвастаться” процессором Snapdragon 765, точно таким же дисплеем, что и старшая версия, но всего лишь 4 либо 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. А еще младшая версия получила квадрокамеру на 64, 16, 16 и 8 Мп. Емкость аккумулятора Motorola Edge составляет 4 500 мАч. Оба устройства имеют поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.
Старт продаж Motorola Edge+ состоится уже 14 мая текущего года, причем пока что речь идет лишь об эксклюзивных продажах через мобильного оператора Verizon в США. Устройство будет стоить 999 долларов или 41,6 долларов в месяц на протяжении двух лет. Младшая версия флагмана — Motorola Edge — будет продаваться за пределами США, а его цена составит от 600 евро.