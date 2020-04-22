Motorola официально представила новый флагманский смартфон

Долгое время Motorola не могла “прийти в себя” после того, как компанию у Google купила китайская Lenovo. В итоге хоть некогда легендарный производитель и выпускал достаточно неплохие устройства, они все равно не пользовались какой-то заметной популярностью. Но все изменилось, когда Motorola выпустила свой первый гибкий смартфон-раскладушку — RAZR 2019. Устройство хоть и не стало хитом продаж, но именно благодаря ему многие вновь заговорили о Motorola. И вот, по всей видимости на волне “хайпа” собственного успеха, компания официально представила свой новый флагманский смартфон — Motorola Edge+.