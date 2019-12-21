Motorola отложила продажи гибкого Razr в связи с большой востребованностью

Напомним, что ранее предполагалось, что смартфон окажется на руках у первых покупателей уже 26 декабря, тогда как начало продаж было запланировано на январь. ”С момента анонса в ноябре новый Motorola Razr получил бесподобный уровень интереса со стороны потребителей. Спрос оказался высоким и в результате быстро превзошел прогнозы поставок. Motorola решила увеличить срок предпродаж Razr и время запуска, чтобы справиться со спросом. Мы работаем над определением количества и расписания, чтобы убедиться, что все желающие смогут купить смартфон на старте”, - указано в официальном обращении Motorola.

На данный момент информация о том, на сколько компания решила перенести старт продаж и предзаказы - не разглашается. Однако по словам представителей, данный перенос не является серьезным и не сильно отдалится от первоначальных сроков.