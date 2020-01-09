Motorola перенесла выход своей гибкой раскладушки RAZR 2019 на второй квартал 2020 года

Motorola в конце прошлого года выпустила, пожалуй, самое удачное решение в сфере гибких смартфонов. Конечно же речь идет о RAZR 2019, который, в отличие от Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, был выполнен в форм-факторе раскладушки. Устройство получилось настолько желанным, что компании пришлось перенести выход устройства с конца 2019 года на более поздний срок. И вот сейчас, в рамках CES 2020 стало известно, когда именно устройство все же появится в продаже.