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Motorola перенесла выход своей гибкой раскладушки RAZR 2019 на второй квартал 2020 года
Но добавила поддержку 5G
Motorola в конце прошлого года выпустила, пожалуй, самое удачное решение в сфере гибких смартфонов. Конечно же речь идет о RAZR 2019, который, в отличие от Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, был выполнен в форм-факторе раскладушки. Устройство получилось настолько желанным, что компании пришлось перенести выход устройства с конца 2019 года на более поздний срок. И вот сейчас, в рамках CES 2020 стало известно, когда именно устройство все же появится в продаже.
Так, в ходе проходящей в Лас-Вегасе выставки, исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент подразделения Lenovo в Китае Лю Цзюнь официально заявил о том, что Motorola RAZR 2019 появится в свободной продаже в Каите уже во втором квартале 2020 года, при этом устройство получит поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.
Напомним, что устройство построено на базе не самого мощного процессора Snapdragon 710, имеет аккумулятор емкостью около 2510 мАч и 6 ГБ оперативной памяти вместе с 128 ГБ памяти постоянной. Цена у устройства также не самая высокая, если сравнивать с конкурентами — “всего” 1499 долларов.