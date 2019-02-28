Motorola подтвердила подготовку раскладушки RAZR с гибким дисплеем

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, представитель компании Motorola подтвердил работу в направлении складных смартфонов. Вице-президент по глобальным продуктам Motorola Дэн Дери (Dan Dery) рассказал о разработках в интервью журналистам ресурса Engadget.

По его словам, компания начала работу в направлении складных смартфонов давным-давно и прошла уже множество стадий. Дери подтвердил подготовку к выпуску смартфона, хотя точных подробностей он не сообщил. О сроках он заявил, что у компании нет намерения «выйти на рынок позже всех».

Учитывая, что релиз Samsung Galaxy Fold запланирован на апрель, а Huawei Mate X — на середину года, можно ожидать запуска аналогичного продукта Motorola летом. Также учитывая, что недавние патенты показывают складной смартфон Motorola в хорошо узнаваемом стиле культовой раскладушки RAZR, понятно что форм фактор будет выбран именно такой — длинный внутренний гибкий экран, складывающийся пополам поперёк, а не вдоль.

Дери также указал на хрупкость экранов в тех вариантах, что использовали Samsung и Huawei — с экранами снаружи. Он отметил, что Motorola тестировала пластиковый OLED-экран с пластиковой плёнкой поверх, ссылаясь на сходный дизайн в Huawei Mate X: «Факт в том, что вы прикасаетесь ногтем к такому экрану и он царапается. Он имеет короткое время жизни. И начинает умирать в день извлечения из коробки. Но он прекрасен. В первый день он прекрасен». Складывающийся экраном внутрь смартфон решает эту проблему, но компания хотела решить её более глобально.

Также Motorola рассматривала возможность выпуска смартфона с двумя сгибами, когда экран складывается дважды, а в сложенном состоянии остаётся доступной только треть дисплея. Дери рассматривает такие складывающиеся дважды устройства как «Святой Грааль» складного дизайна. Это можно рассматривать как долгосрочные планы компании. Также рассматривается вариант дизайна в виде буквы Z, но это явно будет не первой попыткой выйти на рынок по словам Дери.